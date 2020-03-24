Свыше 200 рыбаков унесло далеко от берега на отколовшейся льдине на водохранилище Белоярской АЭС в Свердловской области. На помощь дрейфующим рыболовам отправились спасатели, ..

Свыше 200 рыбаков унесло далеко от берега на отколовшейся льдине на водохранилище Белоярской АЭС в Свердловской области. На помощь дрейфующим рыболовам отправились спасатели, сообщаетПлощадь льдины составляет половину квадратного километра. Находящихся на ней людей эвакуируют на берег с помощью лодок. Пока их жизни ничего не угрожает.