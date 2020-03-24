Польское правительство запустило новое мобильное приложение, которое помогает контролировать соблюдение пациентами предписанного карантина в течение 14 дней

Польское правительство запустило новое мобильное приложение, которое помогает контролировать соблюдение пациентами предписанного карантина в течение 14 дней. Приложение "Домашний карантин" обязывает пациентов с коронавирусом делать регулярные селфи, подтверждающие, что люди находятся в помещении.Люди, загрузившие приложение, авторизуются в аккаунте и затем периодически получают запросы на селфи с привязанной геолокацией. Если не сделать очередное фото, через 20 минут прибудет полиция.Власти Польши уже штрафовали за нарушение карантина в размере около 500 злотых (9300 руб.), сообщает France 24.Учетные записи пациентов автоматически создаются в приложении. Цель инициативы не только наказывать людей, нарушающих карантин, но и в том, чтобы быть на связи с социальными службами и запрашивать поставки требуемых продуктов и лекарств.Польша не единственная страна, которая вводит строгие ограничительные меры с использованием цифровых устройств слежения. Так, в Гонконге власти используют электронные браслеты, которые позволяют отслеживать местоположение жителей.Таким образом власти гарантируют, что люди будут соблюдать меры введенного карантина, направленного на борьбу с распространением коронавируса. Браслеты соединены со специальным приложением и обеспечивают передачу информации. Они необходимы, чтобы власти знали, что человек находится дома.Эта мера была введена вместе с требованием властей ввести 2-недельный карантин для всех прибывающих в город. Те, кто будет предоставлять властям ложную информацию, рискуют получить штраф в размере $644, а также заключение до 6 месяцев.Немецкое министерство здравоохранения также намерено ужесточить правила о защите населения в условиях пандемии. Согласно новым нормам, власти смогут отслеживать перемещения пользователей по данным с мобильных устройств. Это нужно для того, чтобы своевременно выявить и изолировать граждан, контактировавших с носителем опасной инфекции. Мерам должна предшествовать эпидемия в масштабе страны.Правительство США хочет использовать данные о местоположении со смартфонов граждан для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Для этого, по информации The Washington Post, ведутся переговоры с Facebook, Google и целым рядом других технологических компаний при участии экспертов в области здравоохранения.Некоторые ученые предполагают, что компиляция и анализ обезличенных данных о координатах владельцев смартфонов в США помогут получить лучшее представление о распространении вируса SARS-CoV-2. Источники подчеркивают, что речь не идет о создании правительственной базы данных со сведениями о местоположении граждан. Тем не менее, сбор и анализ такой чувствительной информации наверняка обеспокоит многих, отмечает издание.В Facebook и Google подтвердили, что власти интересовались возможностью доступа к данным о местоположении и передвижениях пользователей. Судя по всему, речь идет не об отслеживании конкретных граждан, а об анализе особенностей регулярного перемещения населения.