Борис Джонсон объявил в Великобритании трехнедельный карантин. Это связано с пандемией коронавируса COVID-19.

Борис Джонсон объявил в Великобритании трехнедельный карантин. Это связано с пандемией коронавируса COVID-19. В обращении к нации премьер-министр отметил, что Национальная служба здравоохранения не справится, если слишком много людей заболеют одновременно.Всем британцам предписано оставаться дома, передает телеканал "Россия 24". Выходить на улицу можно только за продуктами, к врачу и раз в день для физических упражнений. Поездка на работу возможна только "при крайней необходимости". Все социальные события, включая свадьбы и крестины, будут отменены. Закрываются непродовольственные магазины, библиотеки и храмы.