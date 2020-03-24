Бюджетное финансирование проекта сохранения лесов в России сократят в 2020 году почти на 33%, заявил замглавы Рослесхоза Михаил Клинов. На эти цели выделят 6,6 миллиарда руб.

Бюджетное финансирование проекта сохранения лесов в России сократят в 2020 году почти на 33%, заявил замглавы Рослесхоза Михаил Клинов. На эти цели выделят 6,6 миллиарда руб.В 2019 году на проект "Сохранение лесов" выделили более 9,6 миллиарда руб.Между тем планы по лесовосстановлению остаются без изменений — свыше 1,1 миллиона га.На лесовосстановление могут направить 2,4 миллиарда руб., на закупку лесопожарной техники и оборудования — 3,2 миллиарда руб., на закупку лесохозяйственной техники и оборудования — 650 миллионов руб., на создание запаса лесных семян — 41 миллион руб., на проведение инвентаризации фонда лесовосстановления — более 317 миллионов руб., заключил замглавы Рослесхоза.По данным Счетной палаты (СП), срок давности 85% сведений по лесоустройству превышает десять лет. Это значит, что о состоянии лесного фонда на площади 974 миллионов га нет достоверных сведений, подчеркивает СП.