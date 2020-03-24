Член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд признался, что МОК, изучив всю ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, пришел к выводу о неизбежной отсрочке летней Олимпиады в Токио, которая должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд признался, что МОК, изучив всю ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, пришел к выводу о неизбежной отсрочке летней Олимпиады в Токио, которая должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.В интервью Usatoday.com спортивный чиновник заявил, что "Олимпиада не начнется 24 июля". К такому выводу пришли члены Международного олимпийского комитета, изучив всю информацию, касающуюся подготовки к соревнованиям.Ранее Канада и Австралия заявили, что не отпустят своих спортсменов в Японию, если Игры не будут перенесены. Также против проведения Олимпиады в прежние сроки выступили многие национальные олимпийские комитеты.