В России до конца недели запустят инструмент для отслеживания граждан, инфицированных коронавирусом. Схожие системы уже применяются в 11 странах

За последнюю неделю правительства ряда стран усилили меры по цифровому надзору над гражданами, которые заразились коронавирусной инфекцией или могли находиться в контакте с заболевшими. Система, которая в той или иной манере позволяет следить за перемещениями людей через их смартфоны, уже внедрена в 11 странах. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на данные экспертной группы Top10VPN.Одни государства пристально контролируют передвижения в режиме реального времени, другие — пока ограничиваются сбором только общей, анонимной статистики. Дальше всех зашли в Южной Корее: там создали общедоступную онлайн-карту, при помощи которой любой пользователь может узнать, не пересекался ли он с переносчиком инфекции. Для этого сервис привлекает не только геолокационные, но платежные данные — на карте можно увидеть, где и когда зараженный расплатился банковской картой.Кроме того, местные власти взяли за практику рассылать гражданам текстовые сообщения, в которых их предупреждают о возможном контакте с заболевшими. The Guardian приводит пример такого СМС: "Тест на коронавирус только что показал положительный результат у женщины в возрасте 60 лет. Нажмите на ссылку, чтобы увидеть места, которые она посещала до госпитализации".Власти Ирана 3 марта призвали граждан установить мобильное приложение-опросник AC19. Утверждалось, программа якобы позволяла диагностировать у себя коронавирус, но в реальности собирала данные о местонахождении в режиме реального времени, пишет Vice. В скором времени AC19 была удалена из магазина Google Play.На Тайване лиц, находяшихся на карантине, оградили "электронным забором". Если гражданин вопреки запрету выключит телефон или уйдет из дома, система автоматически уведомит об этом полицию и местных властей. Как отмечает Reuters, нарушителю позвонят или нанесут визит не позднее чем через 15 минут после того, как сработает тревога.На прошлой неделе система электронной слежки была запущена в Израиле. Она позволяет установить, где находился зараженный или предполагаемый носитель инфекции и с кем он вступал в контакт. Анонсируя экстренные меры, премьер-министр Биньямин Нетаньяху признавал, что эта технология ранее применялись лишь в антитеррористических целях, и может нарушить неприкосновенность частной жизни. По новому закону, все собранные данные должны быть удалены через 30 дней.Крупнейший в Австрии оператор Telekom Austria AG 17 марта объявил, что делится анонимными данными о местоположении абонентов с правительством. Получать обезличенные геоданные от телекоммуникационных компаний ранее также начали в Бельгии, Германии и Италии. Переговоры на эту тему с местными операторами O2 и EE ведут власти Великобритании.Подобную систему готовятся запустить и в России. Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин предписал Минкомсвязи создать инструмент для отслеживания возможных контактов граждан, инфицированных коронавирусом, и рассылки информационных сообщений. Поручение должно быть исполнено до 27 марта.