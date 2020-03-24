Голливудская актриса Ольга Куриленко, известная также как девушка Бонда, недавно сообщила о том, что стала одной из жертв коронавируса. Теперь она написала в своем Инстаграме о том, как протекала болезнь, и сообщила, что уже практически выздоровела.

Голливудская актриса Ольга Куриленко, известная также как девушка Бонда, которая в последние годы живет с сыном и бойфрендом в Лондоне, недавно сообщила о том, что стала одной из жертв коронавируса.40-летняя актриса писала, что у нее была температура до 39-ти, но в больницу ее не приняли, поскольку медучреждения заполнены теми, у кого существует угроза для жизни.Ольгу отправили лечиться домой, и вот она сообщила радостную весть. "Я думаю, я полностью выздоровела", — написала она в своем "Инстаграме".Актриса также рассказала о том, как протекала ее болезнь.В течение первой недели, написала Куриленко, ей было очень плохо, она почти все время лежала с высокой температурой и много спала: 12 часов ночью и по 3-4 днем!"Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая", — сообщает актриса.Во время второй недели болезни температура у нее полностью ушла, но появился легкий кашель и осталась усталость.Теперь, делится с подписчиками актриса, никаких симптомов практически нет – только небольшой кашель по утрам."Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном", — сообщила поклонникам Куриленко и пожелала держаться.