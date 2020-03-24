В Гонконге выявлен первый, полностью доказанный случай передачи коронавируса COVID-19 от человека к животному. Инфекцию обнаружили у домашней собаки, хозяин которой попал в госпиталь. Как новое открытие ученых может перевернуть представления о болезни и способах борьбы с ее распространением?

В Гонконге выявлен первый, полностью доказанный случай передачи коронавируса COVID-19 от человека к животному. Инфекцию обнаружили у домашней собаки, хозяин которой попал в госпиталь. Как новое открытие ученых может перевернуть представления о болезни и способах борьбы с ее распространением?То, что новый коронавирус животного происхождения, говорили с самого начала, но то, что поражает он и самих животных, вирусологи подтвердили впервые после того, как COVID-19 заразился один из жителей Гонконга. Ветеринары на всякий случай решили проверить и его домашних питомцев — двум его собакам сделали экспресс-тесты, и результаты ошеломили:"После помещения собак в карантинный центр, у них были взяты мазки из пасти, носа и ректального отверстия. Образцы, взятые у одной из собак 18 и 19 марта, показали положительный результат на SARS-CoV-2".Хотя клинические симптомы заражения не проявляются ни у одной из собак, во Всемирной организация по охране здоровья животных все равно решили: в тех домах, где у людей выявлен COVID-19, домашних питомцев стоит помещать на двухнедельный карантин. Тем более, это уже не первый тревожный звонок, который до этого тоже прозвенел в Гонконге. Еще в феврале новый коронавирус там уже диагностировали у семнадцатилетнего померанского шпица, чья хозяйка тоже переболела коронавирусной пневмонией, но тогда из пяти проб две последние дали отрицательный результат."Мы не уверены, действительно ли собака страдает от инфекции или это происходит из-за загрязнения окружающей среды и слизистых пасти, носа собаки", — прокомментировала ситуацию представитель Центра здравоохранения Гонконга Чжуан Шук-Кван.Спустя почти две недели шпиц умер, но делать вскрытие хозяйка запретила, что, конечно, не добавило ясности. Эпидемиологи тогда решили — наличие вируса в носовой и ротовой полости шпица доказательством инфицированности не является. Но последние результаты дали повод для изучения мировым научным сообществом."Домашнее животное может заразиться коронавирусом, но не всеми его разновидностями. Если говорить конкретно о вирусе, который инициировал пандемию, животные, возможно, болеют, но смертельную заразу человеку не передают", — рассказал ветеринарный врач Гун Хаохань.Доктор показал, как правильно обрабатывать собакам лапы после каждой прогулки. Личная гигиена в условиях эпидемии обязательна не только для человека.Строгий карантин для зараженных, считают специалисты, должен быть строгим во всем. Это значит, что любые контакты, в том числе и с домашними питомцами, лучше исключить.Эпидемиологи все еще склонны считать, что человеческий COVID-19 для домашних питомцев безопасен, как и наоборот. Впрочем, про передачу вируса от человека к человеку сначала тоже говорили, что она невозможна.