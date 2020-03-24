Метель, обрушившаяся на Самару накануне, сегодня продолжается. И по прогнозам синоптиков завершится не ранее среды, 25 марта. Снегопад признан рекордным - 94 процента от месячной нормы осадков.

Метель, обрушившаяся на Самару накануне, сегодня продолжается. И по прогнозам синоптиков завершится не ранее среды, 25 марта. Снегопад признан рекордным — 94 процента от месячной нормы осадков.Днем в городе на расчистке снега будет задействовано более 230 единиц техники. Количество дворников составит 550 человек, сообщили "Вестям Самара" в мэрии.Напомним, из-за метели в понедельник утром Самара встала в десяти бальных пробках. Въезд в областной центр по Московскому шоссе, оказался практически заблокирован. Всему виной многочисленные фуры, которые не могли подняться по заснеженной трассе в районе торгового центра "Мега". МЧС объявило оранжевый уровень погодной опасности.Снегопад будет идти в городе и области, как минимум, до среды, 25 марта. Синоптики предупреждают, сегодня снег будет сыпать весь день и весь вечер. Во вторник, 24 марта, ночью сильные снегопады с дождем в губернии продолжатся. При этом юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. В среду, прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами небольшой мокрый снег.