Операторы и владельцы фитнес-центров обратились к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль.

Операторы и владельцы фитнес-центров обратились к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль после введенных из-за угрозы распространения коронавируса ограничений."Сейчас ситуация на рынке критическая, продажи упали катастрофически — до 70-95%. И без комплексных мер поддержки со стороны государства отрасль может перестать существовать", — заявила РИА Новости президент Ассоциация операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.В числе мер, о которых просят предприниматели, введение налоговых каникул, доступ к льготному кредитованию, выделение субсидий для сохранения рабочих мест, а также признание сложившейся ситуации обстоятельствами непреодолимой силы при рассмотрении споров по действующим договорам.Ранее Роспотребнадзор обязал все фитнес-центры, бассейны и аквапарки в Москве прекратить пускать посетителей до особого распоряжения.В Ассоциации также хотят получить от ведомства дополнительные разъяснения относительно введенных запретов, например, могут ли проводиться персональные тренировки.Ранее в Москве закрылись музеи, картинные галереи и выставочные залы. По последним данным, в России коронавирусом заболели 438 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым людям старше 65 лет, которые входят в группу риска, две недели соблюдать домашний режим.