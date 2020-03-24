Федеральная резервная система США объявила, что она будет покупать неограниченное количество казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг, чтобы поддержать финансовый рынок на фоне пандемии коронавируса.

Федеральная резервная система США объявила, что она будет покупать неограниченное количество казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг, чтобы поддержать финансовый рынок на фоне пандемии коронавируса."Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) будет покупать казначейские и ипотечные ценные бумаги в объемах, необходимых для обеспечения бесперебойного функционирования рынка и эффективной передачи денежно-кредитной политики", — говорится в сообщении регулятора.Ранее в этом месяце американский центробанк экстренно снизил ставку по федеральным фондам до 0-0,25% и объявил о запуске программы покупки активов на сумму $700 миллиардов, чтобы смягчить экономические последствия пандемии. В ближайшие месяцы регулятор планировал купить казначейские облигации по меньшей мере на $500 миллиардов и ипотечные ценные бумаги на $200 миллиардов в рамках программы количественного смягчения (QE).После объявления ФРС Федеральный резервный банк Нью-Йорка сообщил, что он будет покупать казначейские ценные бумаги на $75 миллиардов и ипотечные ценные бумаги примерно на $50 миллиардов каждый рабочий день на этой неделе "при условии разумных цен".В понедельник ФРС также объявила о нескольких новых программах кредитования на сумму $300 миллиардов.Федрезерв намерен поддерживать "поток кредитов для работодателей, потребителей и предприятий путем создания новых программ, которые в совокупности обеспечат до $300 миллиардов нового финансирования".ФРС также заявила, что "необходимо предпринять решительные усилия в государственном и частном секторах, чтобы ограничить потери рабочих мест и доходов и содействовать быстрому восстановлению экономики" после вспышки коронавируса.Ранее глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что уровень безработицы в США может достичь 30% во II квартале из-за мер по борьбе с коронавирусом, которые подорвали деловую активность. Буллард также ожидает беспрецедентного падения ВВП США на 50% во II квартале.