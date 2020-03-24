Один из крупнейших в мире производителей пищевой продукции — компания Nestle — попросил своих сотрудников подготовиться к трудным временам и приложить все необходимые усилия для обеспечения клиентов необходимыми продуктами питания и напитками, сказал исполнительный директор Марк Шнайдер в меморандуме, передает Reuters.

Один из крупнейших в мире производителей пищевой продукции — компания Nestle — попросил своих сотрудников подготовиться к трудным временам и приложить все необходимые усилия для обеспечения клиентов необходимыми продуктами питания и напитками, сказал исполнительный директор Марк Шнайдер в меморандуме, передает Reuters."Это момент для дополнительных усилий, для того чтобы пройти лишнюю милю", — сказал Шнайдер в своем послании сотрудникам."Пожалуйста, будьте готовы к шторму, потому что он нанесет удар", — добавил Шнайдер.Компания Nestle, известная своими упакованными продуктами, такими как супы Maggi, шоколадные батончики KitKat и растворимый кофе Nescafe, насчитывает более 290 тысяч сотрудников по всему миру.В конце февраля она запретила международные поездки для деловых целей и заявила, что приняла дополнительные меры безопасности на фабриках, в офисах и распределительных центрах.В своем послании Шнайдер обратился, в частности, к передовым сотрудникам и заводским рабочим, заявив, что их приверженность и дисциплина имеют решающее значение для поддержания непрерывности бизнеса.Он сказал, что важно обеспечить безопасность поставок, производства и логистики, а в областях, которые еще не затронуты, создать запасы критически важных запасов и продуктов.