Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.Информацию о потере должности подтвердили "Интерфакс" в Минздраве региона.Ирина Санникова стала жертвой собственной халатности. Специалист в начале марта ездила в Испанию, а после возвращения в Россию не стала соблюдать карантин. Женщина продолжала читать лекции в университете, посещать иные общественные места — все это на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Спустя некоторое время ее госпитализировали в больницу.Кроме потерянной должности Санниковой придется ответить перед судом. В отношении экс-инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело. Она обвиняется в халатности и сокрытии информации.