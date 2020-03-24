24.03.2020

2020-03-24 17:55:04

Глухонемые прихожане смогут полноценно участвовать в церковной жизни во Владимире

По благословению митрополита Владимирского и Суздальского Тихона при Князь-Владимирском храме Владимира образован духовно-просветительский центр по работе с глухонемыми прихожанами.

Состоялось рабочее совещание руководителя Епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерея Евгения Липатова с новоназначенным руководителем Центра иереем Алексеем Фестинатовым, сообщила епархиальная пресс-служба.

«Привлечение к полноценной церковной жизни наших братьев и сестёр с особенностями развития слуха и речи станет явным и деятельным проявлением христианской любви и милосердия», отметили в епархии.

Были рассмотрены вопросы по организации и работе просветительского центра. В частности, взаимодействию с координационным центром по работе с глухонемыми в г. Москве и с обществом глухих Владимира.

В итоге должна быть налажена пастырская работа с людьми, имеющими ограничения по слуху, участие их в богослужении, паломничестве, проведение просветительских встреч и мероприятий.