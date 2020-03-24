Перед выходом в свет самого ожидаемого многосерийного фильма весны Зулейха открывает глаза телеканал Россия 1 впервые провел пресс-конференцию в режиме онлайн. Гендиректор канала Антон Златопольский, режиссер картины Егор Анашкин, исполнители главных ролей и автор романа Гузель Яхина рассказали, чего стоит ожидать от премьеры.

Перед выходом в свет самого ожидаемого многосерийного фильма весны "Зулейха открывает глаза" телеканал "Россия 1" впервые провел пресс-конференцию в режиме онлайн. Журналисты смогли увидеть несколько эпизодов сериала, а потом гендиректор канала Антон Златопольский, режиссер картины Егор Анашкин, исполнители главных ролей и автор романа Гузель Яхина рассказали, чего стоит ожидать от премьеры."Сейчас мы представляем выдающееся, на мой взгляд, произведение "Зулейха открывает глаза". Мне кажется, удовольствие от сериала получит и широкий зритель, и интеллектуалы", — отметил генеральный директор телеканала "Россия 1", продюсер Антон Златопольский.Он также пояснил, что задержка с премьерой была вызвана желанием уделить как можно больше внимания всем деталям. В частности, только подготовка нужного варианта титров заняла месяц. Зато в итоге команде удалось не потерять удивительный язык и образность романа."Получилось самостоятельное, яркое, талантливое произведение, которое полностью находится в унисоне с тем, что было написано автором", — подчеркнул он.В свою очередь писательница Гузель Яхина отметила, что изначально в проекте был заложен высокий уровень художественных решений, поэтому все имело значение: и бюджет, и режиссерская работа, и актерская мысль."В картине звучит голос большой истории. Это не просто драма двух любящих людей на фоне таблички ГУЛАГ, а история всех людей, находящихся вокруг них. Я хотела, чтобы роман получился не учебником по истории, а художественным произведением. Мне кажется, и в фильме все это соблюдено", — пояснила она.Картина посвящена трагическим событиям 1930-х годов. Во время раскулачивания у татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а саму женщину отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. В глухой тайге без пищи и крова свое право на жизнь вынуждены вместе отстаивать неграмотные крестьяне и интеллигенты, христиане, мусульмане и атеисты, русские, татары и чуваши.По мнению режиссера Егора Анашкина, фильм об этой трагической странице в истории нашей страны сейчас актуален как никогда."Память о тех событиях нужно сохранить, чтобы этого никогда не повторилось. Создать проект, который смог бы рассказать о события тех лет, требовало серьезной отдачи от каждого", — подчеркнул он.Роли в картине исполнили Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Елена Шевченко, Юлия Пересильд, Роман Мадянов, Александр Сирин, Евгений Морозов, Дмитрий Куличков, Александр Баширов, Рамиль Сабитов, Роза Хайруллина, Семен Шкаликов и другие.Премьера многосерийного фильма "Зулейха открывает глаза" состоится весной на телеканале "Россия 1".