Новорожденная девочка пропала из роддома в столице Марий Эл, следователи завели дело о похищении малолетнего. Найти малышку пока не удалось.

Новорожденная девочка пропала из роддома в столице Марий Эл, следователи завели дело о похищении малолетнего. Найти малышку пока не удалось.Инцидент произошел днем 23 марта в перинатальном центре в Йошкар-Оле, когда молодая мама отлучилась на процедуры. Вернувшись в палату, она не обнаружила дочери.Опрос свидетелей показал, что в помещение заглядывала незнакомка, которая не лежит в больнице. Как она попала в палату, сейчас устанавливают следователи.К поискам, по данным РИА Новости, подключили волонтеров, однако пока что выйти на след подозреваемой не удалось. Возбуждены уголовные дела по статьям "Халатность" и "Похищение несовершеннолетнего".