На Кубе в тяжелом состоянии из-за коронавируса COVID-19 госпитализирован россиянин. Об этом рассказал представитель департамента эпидемиологии Дуран Гарсия.

На Кубе в тяжелом состоянии из-за коронавируса COVID-19 госпитализирован россиянин. Об этом рассказал представитель департамента эпидемиологии Дуран Гарсия.О госпитализированном известно, что это 45-летний россиянин, который прилетел на Кубу 20 марта из Парижа. На следующий день у него подтвердили заражение коронавирусом. Россиянина сразу поместили в местную больницу. Отмечается, что состояние пациента тяжелое, но стабильное, сообщает ТАСС.На настоящий момент количество зараженных коронавирусом достигло отметки почти в 359 тысяч человек. От болезни умерли свыше 15 тысяч.