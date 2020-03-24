В Италию прибыли российские военные медики и вирусологи. Самолеты также доставили медицинское оборудование. Предполагается, что наши специалисты окажут помощь в наиболее пострадавших регионах страны. Тем временем в больницах столицы Испании закончились места в палатах. В Британии число жертв коронавируса выросло до 335. Что сейчас происходит в Европе?

В Италию прибыли российские военные медики и вирусологи. Самолеты также доставили медицинское оборудование. Предполагается, что наши специалисты окажут помощь в наиболее пострадавших регионах страны. Тем временем в больницах столицы Испании, Мадриде, закончились места в палатах. В Британии число жертв коронавируса COVID-19 сегодня, 23 марта, выросло до 335. В Германии могла заразиться канцлер Ангела Меркель. Что сейчас происходит в Европе?Любая помощь бесценна, если приходит вовремя. С президентом России премьер Италии Джузеппе Конте переговорил в субботу, когда страна за сутки потеряла 800 человек. В воскресенье в полночь первый Ил уже садился на военной базе под Римом. Глава МИД лично вел прямую трансляцию.Авиационную группу встретили дипломаты, заместитель начальника итальянского МЧС, военные, глава Генштаба. На борту — все, что Италии жизненно необходимо: лекарства, антисептики, маски, аппараты ИВЛ, спецтехника, автомобили для дезинфекции местности. На всех коробках, машинах наклейки "из России с любовью".Помогать Италии Россия отправила сто специалистов. Сформированы восемь групп — в каждой вирусолог, анестезист, врач. Первая летучка — ночью, прямо на базе.Россиян, скорее всего, бросят туда, где горячее всего — в Ломбардию. Там коронавирус продолжает разлетаться с космической скоростью — пять тысяч человек в день. Посоветовавшись с профсоюзами в ночь на понедельник, премьер Конте приказал остановить все производства — на выполнение три дня.Закрыть все — мера вынужденная. В стране хромает дисциплина — Италия продолжает гулять, ездить. Теперь за этим следит армия — военные появились на всех вокзалах."Спасите Сицилию!" — губернатор острова , где хлипкая система здравоохранения атаки вируса не выдержит, жалуется, что паломничество на юг продолжается — ночные паромы на Мессину берут штурмом.Регионам рекомендуется быть жестче. Кто-то вводит комендантский час с 9 вечера до 5 утра, где-то закрыли супермаркеты в выходные. Разгоняя людей по домам, мэры от отчаяния демонтируют скамейки, кричат на жителей в прямом эфире и бродят по улицам вместо полиции.Испания радуется — медперсонал выписывает из реанимации первую пациентку, но это единственная хорошая новость. Мадрид сегодня, 23 марта, как итальянский Бергамо. Столице не хватает врачей, палат — люди лежат прямо в коридорах. В больницу доставлен вице-премьер Испании, на домашнем карантине Плаcидо Доминго с семьей — у него вирус. Рональдо находится на самоизоляции — вирус обнаружен у одноклубников. Спортсмен учит детей тому, что сегодня важнее футбола — мыть руки.В Британии, наконец, закрыты все пабы, но только сегодня стало известно, что "пошевелиться" Бориса Джонсона заставил Макрон, поставив ультиматум: он пригрозил закрыть дорогу из Великобритании. Призывая всех оставаться дома, французская полиция поднимает в воздух дроны с обзором на полкилометра.На карантине Ангела Меркель — у врача, что делал канцлеру прививку в эту пятницу, обнаружен вирус. Тест сделан. В ожидании результата Меркель работает из дома. По сообщению главы Минфина, канцлер активно участвовала в заседании кабинета министров.Статистка в Германии не такая тяжелая, как у итальянцев, но к худшему там готовятся по итальянской схеме — закрыты кафе и рестораны, гражданам запрещено собираться группами больше двух человек.Вирус пока сильнее всех декретов, но в оперативном штабе надеются, что вот-вот цифры остановятся — и у ограничительных мер есть свой инкубационный период. Оставаться дома — пока единственное важное правило для всех.