Компании Великобритании не должны публиковать предварительные финансовые отчеты в течение как минимум двух недель, чтобы лучше оценить, как эпидемия коронавируса повлияет на их бизнес, заявило британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA), передает Reuters.

Компании Великобритании не должны публиковать предварительные финансовые отчеты в течение как минимум двух недель, чтобы лучше оценить, как эпидемия коронавируса повлияет на их бизнес, заявило британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA), передает Reuters."FCA сегодня вечером отправит письма компаниям, которые, как известно, намерены опубликовать предварительные финансовые отчеты в ближайшие несколько дней, чтобы отложить запланированные публикации", — говорится в заявлении регулятора.Чиновники FCA заявили, что хотят, чтобы ряд компаний объявили о задержке выхода предварительных данных в ближайшее время."FCA настоятельно просит все перечисленные компании соблюдать мораторий на публикацию предварительной финансовой отчетности в течение как минимум двух недель", — говорится в сообщении.По мнению FCA, практика выпуска предварительной финансовой отчетности раньше, чем требуется, излишне увеличивает давление на аудиторов и листинговые компании.Фондовые рынки уже обвалились, поскольку инвесторы избавляются от акций компаний, которые, как они ожидают, сильно пострадают от вируса, после того как правительство объявило о закрытии магазинов, ресторанов и других общественных мест и посоветовало людям избегать любых несущественных поездок.