24.03.2020

2020-03-24 19:35:04

Компания «Хартия» начинает раздельный сбор отходов в Александровском районе

Организации раздельного сбора мусора был посвящен Экологический совет при губернаторе Владимирской области. В нем приняли участие представители всех трех региональных операторов по обращению с ТКО, представители Заксобрания, активные общественники и компании-переработчики отходов.

Нет - свалкам, да - переработке и сортировке. Ключевая задача территориальной схемы обращения с отходами. Ее обозначили в своих выступлениях экологи, чиновники и общественники. Представитель Общественной палаты России Альбина Дударева отметила: в ближайшие 4 года в области предстоит огромная работа.

Альбина Дударева, председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды: «Что должны увидеть в конце 24-го года? Он не за горами, время летит так быстро, что он не за горами. Мы с вами 36% должны утилизировать, 60 — мы должны обработать, т.е. отсортировать, ну и должны построить много-много мощностей».

Первой предложила развернутый план по переработке сортированного мусора региональный оператор «Хартия». Компания обслуживает 6 районов области, и с 1 апреля начинает раздельный сбор отходов в Александровском районе. Для этого разработана особая система сортировки и выделен специальный транспорт.

Владимир Доровских, директор филиала «Владимирский» ООО «Хартия»: «Это двухпотоковая система сбора на контейнерных площадках, 2 вида контейнеров: зеленые контейнеры для мусора «мокрого», так называемого, который не подлежит нормальной обработке, и «сухого» мусора, куда относится пластик, бумага, картон, железо и стекло».

Содержимое оранжевых контейнеров (а их «Хартия» подготовила около 600 штук) будет направлено на сортировочный пункт под Александровом. На сайте регоператора будет работать интерактивная карта - она покажет, где расположены площадки для раздельного сбора. Экологическое просвещение населения — еще одна задача компании «Хартия». Её представители проводят экологические уроки, готовят информационные буклеты и обучающие ролики. И результаты уже заметны.

Владимир Доровских, директор филиала «Владимирский» ООО «Хартия»: «Довольно высокая доля жителей — они активно сами готовы разделять. Особенно дети, молодежь. Есть на это спрос, есть звонки, есть обращения жителей - «когда, когда, когда».

В кратчайшие сроки каждый из регоператоров должен представить свои предложения по созданию в области сортировочных линий и комплексов по переработке отходов. Это требование - основа национального проекта «Экология 2019-2024». Следующее заседание экологического совета Владимирской области состоится уже в начале лета. Участники подведут итоги внедрения раздельного сбора мусора, и представят проекты по переработке отходов.

Наталья Головешкина, Александр Сыпченко, Александр Чернышёв

«Вести-Владимир»