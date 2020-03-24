Из-за эпидемии коронавируса туристический центр Нью-Йорка полностью опустел. Такой Таймс-сквер раньше можно было увидеть только в фильмах-катастрофах: нет людей, нет туристов, рассказал собкор ВГТРК в США Валентин Богданов в эфире программы 60 минут.

Из-за эпидемии коронавируса туристический центр Нью-Йорка полностью опустел. "Такой Таймс-сквер раньше можно было увидеть только в фильмах-катастрофах: нет людей, нет туристов", — рассказал собкор ВГТРК в США Валентин Богданов в эфире программы "60 минут".Опустели и престижные районы. "Говорят, что богатые люди перевезли свои семьи на нью-йоркскую Рублевку", — добавил он.По словам корреспондента, в ближайшие сутки в столице США ожидают появления сил нацгвардии. А крупнейший выставочный центр в Вестсайде, по распоряжению Дональда Трампа, будут переоборудовать в полевой госпиталь. Там предполагается установить более 1000 коек для заболевших коронавирусом.В целом, в Америке прогнозы неутешительные, отметил Богданов. По официальным данным, на данный момент число заболевших коронавирусом в США приближается к 35 тысячам. 415 – считаются погибшими от вируса.Достаточно сложная ситуация продолжает оставаться и в европейском эпицентре пандемии – Италии. "Не надо недооценивать ситуацию. Коронавирус поражает всех: и пожилых, и молодых. И немалый процент из них – медики", — рассказала, в свою очередь, в эфире "60 минут" врач госпитальной терапии из Рима Елена Агафонова.Она подчеркнула, что почти 5 тысяч заразившихся коронавирусом в Италии – это медперсонал: врачи, медсестры, санитары. Это 9% от общего количества заболевших в стране.Также Агафонова сообщила, что сегодня в Риме скончался 38-летний мужчина. "Единственная проблема, которая у него была, это ожирение", — отметила она.Кроме того, врач рассказала о работе своей больницы. "Сейчас в больших госпиталях Рима освобождают места интенсивной терапии с ИВЛ для заболевших коронавирусом. А в нашу клинику перекидывают всех остальных острых больных, которым по показаниям требуется искусственная вентиляция легких и гемодиализ".При этом, подчеркнула Агафонова, в больнице зафиксированы три случая коронавируса. Одним из заболевших является ее коллега – 47-летний врач. "У него нет никаких сопутствующих заболеваний. И сейчас он находится в отделении интенсивной терапии в центральном госпитале. А мы все под наблюдением, но по протоколу не имеем права покидать свои рабочие места", — добавила она.Также врач пожаловалась на элементарную нехватку защитных средств: "Большие проблемы с масками — выдают под роспись одну в три дня. Респираторов нет вообще. Заканчиваются обычные хирургические перчатки".В связи с этим Агафонова выразила особую радость от поступающей из других стран помощи, в частности, прибытия российских врачей и медтехники.11 марта Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавирусной эпидемии – пандемией. На сегодняшний момент в разных странах мира инфицированы более 358 тысяч человек, более 100 тысяч вылечились, более 15 тысяч умерли.