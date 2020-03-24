В США и Европе из-за коронавируса уже начался экономический кризис. Это констатируют ведущие мировые финансовые институты. В частности, Morgan Stanley прогнозирует резкое падение американского ВВП. Во втором квартале оно может составить сразу 30 процентов.

В США и Европе из-за коронавируса уже начался экономический кризис. Это констатируют ведущие мировые финансовые институты. В частности, Morgan Stanley прогнозирует резкое падение американского ВВП. Во втором квартале оно может составить сразу 30 процентов.Чем крупнее экономика — тем больнее падение. В США из-за коронавируса аналитики предсказывают самые серьезные потери со времен Великой депрессии. По прогнозам со времен Великой депрессии, во втором квартале этого года американский ВВП может сократиться сразу на 30 процентов. Страна лишится до 5 миллионов рабочих мест. В первую очередь — в сферах туризма и обслуживания, которые оказались практически парализованы из-за страха перед эпидемией.Спрос на авиабилеты в США упал рекордно — почти на 80 процентов. Колоссальные убытки несут отели и рестораны. Представители бизнеса заявляют — без государственной поддержки им не выжить. Власти уже разработали антикризисный бюджет объемом более триллиона долларов. Однако из-за разногласий в сенате его так и не смогли одобрить."США пострадают больше всех. С ними — Великобритания и Япония. То есть, по сути, наиболее проамериканские экономики и серьезно хромавшие в последние годы из-за того, что они утратили реальные сферы и достигли такой ситуации. Это будут наибольшие потери. Не знаю, каким количеством триллионов долларов это будет измеряться, но то, что ФРС не сможет выправить ситуацию, очевидно", — комментирует руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.Не лучше обстоят дела и по другую сторону океана. Убытки крупнейшей экономики Евросоюза – Германии – из-за вспышки коронавируса COVID-19 могут превысить 700 миллиардов евро. Страна рискует потерять почти 2 миллиона рабочих мест, говорят аналитики. На фоне этого многие из них полагают, что Европа уже вступила в рецессию. Другие считают, что она вот-вот наступит."Я думаю, что первое полугодие будет очень плохим. Европа вступит в рецессию, и это приведет к тому, что в целом европейская экономика будет иметь отрицательные темпы роста в этом году. Но во втором полугодии, я думаю, мы увидим положительные темпы роста для Европы", — отмечает вице-председатель Европейского центрального банка Луис де Гиндос.А пока европейские предприятия вынуждены нести убытки из-за остановки производства. Автопром — на карантине. В Испании Nissan собирается уволить 3 тысячи сотрудников с ранее закрытых заводов, где выпускали порядка 65 тысяч автомобилей в год. Когда они заработают снова, никто не знает. В Италии также прекращена вся производственная деятельность, кроме стратегической. Пожалуй, в стране нет ни одной отрасли, которую бы не затронул коронавирус. Но самые большие потери несет туризм."Италия сейчас переживает очень сложные времена. И меры, которые предпринимает правительство, являются эффективными. Было принято решение о закрытии всех отелей с 23 марта, что, вероятно, будет способствовать скорому выходу из положения полной изоляции, которая существует сейчас. Тем не менее, мы ожидаем падение туриндустрии в этом году на 60 процентов по сравнению с 2019 годом", — рассказывает президент Ассоциации отельеров Италии Джорджио Палмуччи.Уже очевидно — эффект коронавируса для всей мировой экономики будет долгосрочным. Об этом говорят и в руководстве МВФ. Там призвали готовиться к тому, что ликвидация последствий нынешнего кризиса займет не один год.