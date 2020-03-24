Житель американского штата Огайо два года придумывал, что бы написать на индивидуальном номерном знаке своего Ford Mustang 1986 года выпуска. В итоге гениальную идею Брэндону подсказала сама действительность.

Житель американского штата Огайо два года придумывал, что бы написать на индивидуальном номерном знаке своего Ford Mustang 1986 года выпуска. В итоге "гениальную" идею Брэндону подсказала сама действительность.Идея пришла мустанговладельцу, как это часто бывает, в легком подпитии - во время обсуждения ситуации вокруг коронавируса с друзьями в местном баре. Как Брэндон рассказал изданию Carscoops, код COV1D19 был лишь одним из вариантов - рассматривались также другие буквосочетания наподобие THE VIRUS.Фото Brandon CirielloНа другой день Брэндон отправился подавать заявку на номерной знак в транспортный департамент штата, и, по его словам, чиновники, сообразив, чего он хочет, просто рассмеялись. Автомобилиста предупредили, что заявка может быть отклонена по соображениям общественной значимости этого сочетания символов, но в итоге у экспертов не нашлось вопросов к "коронавирусу".Сначала Брэндону выдали временную табличку, и на этом этапе он ожидал, что в транспортном департаменте все же отклонят его идею. Но в минувший уик-энд Ford Mustang все же украсился полноценными номерными знаками с экстравагантным набором символов.Правда, сейчас мустанговладелец несколько разочарован в своей затее: по словам Брэндона, он придумал эту идею еще в то время, когда ситуация с заболеваемостью в США была не такой угрожающей, а сам коронавирус считался скорее поводом для шуток разной степени уместности.