Крупнейшая на юге страны сеть по производству контрафактных сигарет раскрыта оперативниками. Об этом со ссылкой на правоохранителей передает ГТРК Дон-ТР.

Крупнейшая на юге страны сеть по производству контрафактных сигарет раскрыта оперативниками. Об этом со ссылкой на правоохранителей передает ГТРК "Дон-ТР".Как стало известно, в нескольких субъектах Южного федерального округа злоумышленникам удалось создать целую сеть подпольных цехов. Там было налажено производство контрафактной табачной продукции. Причем все произведственные помещения злоумышленники заригистрировали как складские. Здания круглосуточно охранялись, были оснащены видеонаблюдением.В целом в месяц нелегальный оборот налаженной сети составлял до полумиллиарда рублей. Операция по обнаружению нарушителей была проведена сотрудниками Южной оперативной таможни и областного УФСБ по Ростовской области при участии прокуратуры и полиции.Кстати, совсем недавно на Дону была задержана ОПГ, которой удалось вывести в теневой оборот сто миллионов рублей.