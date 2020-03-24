Крупный канал контрабанды леса перекрыли бурятские таможенники. Китайская фирма вывозила из республики огромные объемы древесины, передает ГТРК Бурятия. Совместную операцию провели сотрудники Бурятской таможни, транспортной прокуратуры и республиканского УФСБ.

Крупный канал контрабанды леса перекрыли бурятские таможенники. Китайская фирма вывозила из республики огромные объемы древесины, передает ГТРК "Бурятия". Совместную операцию провели сотрудники Бурятской таможни, транспортной прокуратуры и республиканского УФСБ.По данным следствия, объем вывезенных хвойных деревьев составил около 1,5 тысячи кубометров. Сумма нанесенного ущерба — примерно десять миллионов рублей. По словам замначальника Бурятской таможни Александра Мартынова, фирма работала по подложным документам. Лес незаконно приобретался на территории республики. Затем пиломатериалы экспортировались в Китай. Поезда покидали Бурятию через железнодорожный пункт пропуска Наушки.По возбужденному уголовному делу подозреваемым в контрабанде в особо крупных размерах грозит тюремный срок до семи лет и штраф до миллиона рублей, уточнили в таможенной службе.