Региональный проект Каникулы-онлайн поможет тульским школьникам не заскучать на начавшихся сегодня каникулах. К сожалению, посещение культурных мероприятий, в том числе, театро и музеев, придется отложить. Тем не менее, культурный отдых детям и подросткам гарантирован, передает ГТРК Тула.

Региональный проект "Каникулы-онлайн" поможет тульским школьникам не заскучать на начавшихся сегодня каникулах. К сожалению, посещение культурных мероприятий, в том числе, театро и музеев, придется отложить. Из-за угрозы распространения коронавируса введены ограничения на их проведение. Тем не менее, культурный отдых детям и подросткам гарантирован, передает ГТРК "Тула".В рамках нового проекта открыт свободный доступ к различным программам, мастер-классам, видеоурокам. Во всех дистанционных мероприятиях ребята смогут участвовать, не выходя из дома. Всю информацию о проекте можно найти на сайте dopobr71.ru.Одной из первых программ стала онлайн-игра "Кремль – сердце моего города". Сегодня же прошел мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки ветеранам. Кванториум продемонстрирует школьникам химические опыты.По словам министра образования Тульской области Алевтины Шевелевой, главное — чтобы все предложенные занятия были действительно интересными и познавательными. Чтобы постоянно держать связь со школьниками, в эколого-биологическом центре заработает горячая линия по проекту "Каникулы-онлайн".