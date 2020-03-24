Боролся за нравственность и лечил наркозависимых, а по ночам устраивал оргии с несовершеннолетними. В Красноярске арестован общественник, который организовывал секс-вечеринки для влиятельных людей города. Как долго работала порносеть?

Боролся за нравственность и лечил наркозависимых, а по ночам устраивал оргии с несовершеннолетними. В Красноярске арестован общественник, который организовывал секс-вечеринки для влиятельных людей города.Как долго работала порносеть? Смотрите "Расследование Эдуарда Петрова" в выходные на телеканале "Россия 24".