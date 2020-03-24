Российские нефтяники согласились поставлять нефть в Белоруссию на рыночных условиях. Российские нефтяные компании предложили Минску новые ценовые условия: цена российской нефти теперь как минимум в 2 раза ниже, чем ранее.

Российские нефтяники согласились поставлять нефть в Белоруссию на рыночных условиях. Российские нефтяные компании предложили Минску новые ценовые условия: цена российской нефти теперь как минимум в 2 раза ниже, чем ранее."Роснефть" поставит нефть в Белоруссию с премией к рынку всего в размере $5 за тонну.Российская сторона полностью поддержала предложения Белоруссии по поставкам нефти, заявил президент республики Александр Лукашенко, заслушивая доклад по вопросам работы белорусских нефтекомплексов.Президент Белоруссии напомнил, что "поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья": "Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?" Глава администрации президента Игорь Сергеенко подтвердил это, передает агентство "БелТА".Россия согласилась увеличить скидку для Белоруссии при поставке российской нефти на $12 до $15,7 с тонны, сообщило Reuters со ссылкой на нефтетрейдеров.Российские нефтяники хотят восстановить поставки в республику в полном объеме на фоне роста конкуренции: на европейском рынке появилось много предложений о поставках дешевой нефти Arab Light из Саудовской Аравии с дисконтом более чем 26% к российской нефти.Если Белоруссия примет это предложение, то закончится многомесячный спор о цене, приведший к прекращению поставок нефти из России.Но ответа Белоруссии пока нет. Ранее в республику поставляла нефть на условиях Минска только российская группа "Сафмар" Михаила Гуцериева.Российские нефтяники устремились на белорусский рынок после резкого падения цены нефти до $25 за бочку. В этих условиях заметно улучшились условия поставки нефти из США, которые ранее предлагал глава Госдепартамента США Майк Помпео во время визита в Минск.С 6 марта 2020 года Саудовская Аравия объявила о планах увеличить добычу нефти, а на европейском рынке появились предложения о поставках сорта Arab Light по цене намного ниже, чем цена российской нефти: дисконт в 10 раз больше скидки по Urals. Сейчас цена российского экспортного сорта Urals колеблется около $19 за баррель, а на рынке баррель Arab Light предлагается более чем на $10 дешевле Brent, то есть по цене $14.Пока Белоруссия покупает нефть из Азербайджана с поставкой через порты, альтернативные российским.