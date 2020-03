Marriott International Inc. и другие гостиничные сети начали отправлять десятки тысяч работников в вынужденный отпуск или сокращать рабочие места из-за пандемии коронавируса, пишет The Wall Street Journal.

Marriott International Inc. и другие гостиничные сети начали отправлять десятки тысяч работников в вынужденный отпуск или сокращать рабочие места из-за пандемии коронавируса, пишет The Wall Street Journal.Marriott предложила 2,6 тысячи из 4 тысяч сотрудников штаб-квартиры компании в городе Бетесда (штат Мэриленд, США) уйти в отпуск за свой счет. В отпуск также отправлены две трети работников за рубежом.Компании-операторы гостиничных сетей Hilton Worldwide Holdings Inc. и Hyatt Hotels Corp. отправят многих сотрудников в отпуск без сохранения зарплаты.Компания Ashford Inc., которой принадлежат 130 гостиниц в США, увольняет или отправляет в неоплачиваемый отпуск 95% из 7 тысяч сотрудников. Почти треть работников, вероятно, не вернется на работу.Компания Pebblebrook Hotel Trust предложила уйти в отпуск 95% из 8 тысяч сотрудников. Компания закрыла почти 50% из 54 принадлежащих ей гостиниц.Президент США Дональд Трамп встретился с представителями американской туристической отрасли, стороны обсудили возможные пути преодоления кризиса. Гостиничные сети запросили финансовую помощь в размере $250 миллиардов.Американская ассоциация гостиниц и пунктов размещения (American Hotel and Lodging Association) считает, что расходы американцев на путешествия сократятся в 2020 году на $355 миллиардов.