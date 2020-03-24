Представители Белорусской православной церкви с высоты полета окропили Минск святой водой. Такое решение было принято по многочисленным просьбам верующих жителей города в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.

Представители Белорусской православной церкви с высоты полета окропили Минск святой водой. Такое решение было принято по многочисленным просьбам верующих жителей города в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте белорусской церкви.Митрополит Павел отметил, что угроза вируса принесла смущение в сердца многих людей. По словам священнослужителя, верующие призваны не предаваться страхам и отчаянию, а возлагать упование на Бога.После молебна, который прошел во Всехсвятском храме города Минска, был совершен воздушный крестный ход на вертолете. Глава Белорусской православной церкви с другими священнослужителями призвали Божие благословение на жителей страны. С высоты они осенили Минск крестом-мощевиком, иконой Божией Матери Державной, а также окропили столицу святой водой для того, чтобы Господь оградил Белоруссию и ее народ от губительной эпидемии.На 23 марта в белорусском государстве зафиксирован 81 случай заражения коронавирусом, сообщает TUT.BY. Возраст пациентов варьируется от 15 до 49 лет. Карантин в учреждениях образования Белоруссии не введен.