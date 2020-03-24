Мужчины вдвое чаще заражаются коронавирусом COVID-19 и умирают от вызванного им заболевания, чем женщины. С таким заявлением выступил главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

Мужчины вдвое чаще заражаются коронавирусом COVID-19 и умирают от вызванного им заболевания, чем женщины. С таким заявлением выступил главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.По его словам, о причинах такого явления пока трудно что-то сказать."Организмы мужчины и женщины отличаются и по возможности иммунного ответа на разные возбудители, на вакцины, и с возрастом тоже это меняется, – цитирует Брико РИА Новости. – Анамнез у мужчин часто более серьезный, мужчины в принципе чаще умирают от пневмоний".По последним данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число заразившихся в мире составляет около 338,7 тысячи человек.