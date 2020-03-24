В пятиэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы произошел пожар. Огнем были охвачены балкон и одна из комнат, сообщает Инцидент произошел по адресу: улица Шарикоподшипниковская, дом №7, ..

В пятиэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы произошел пожар. Огнем были охвачены балкон и одна из комнат, сообщаетИнцидент произошел по адресу: улица Шарикоподшипниковская, дом №7, корпус 1. Огнем была охвачена площадь в восемь квадратных метров. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и потушили пламя всего за четыре минуты. В результате случившегося никто не пострадал.