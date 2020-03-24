В одной из московских клиник пациент скончался на операционном столе пластического хирурга. Мужчине проводили ринопластику – изменение формы носа, сообщает По предварительной версии, ..

В одной из московских клиник пациент скончался на операционном столе пластического хирурга. Мужчине проводили ринопластику – изменение формы носа, сообщаетПо предварительной версии, смерть мужчины наступила из-за нарушения кровообращения в мозге. Следователи начали проверку по факту его гибели. Проверку проводит и территориальное отделение Росздравнадзора.