Вологжанин едва не утонул, попытавшись спасти провалившуюся под лед собаку. ЧП произошло сегодня утром возле пирсов. Инцидент засняли на мобильный телефон очевидцы. Позже ролик разместили в социальных сетях, передает ГТРК Вологда.

Вологжанин едва не утонул, попытавшись спасти провалившуюся под лед собаку. ЧП произошло сегодня утром возле пирсов. Инцидент засняли на мобильный телефон очевидцы. Позже ролик разместили в социальных сетях, передает ГТРК "Вологда".На кадрах видно, как к тонущему животному ползком подбирается мужчина. Однако лед оказался слишком тонким, чтобы выдержать его вес, и тот провалился в холодную в воду. Прохожие позвали на помощь спасателей. Мужчину вытащили из водоема, но собаку, к сожалению, спасти не удалось.Напомним, еще одно происшествие на льду произошло в минувшие выходные на Рыбинском водохранилище. Череповчанин эвакуировал с треснувшей льдины 30 рыбаков.