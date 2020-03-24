32 получили ранения различной степени тяжести

УМВД России по Владимирской области опубликовало на своём сайте данные о количестве аварий, произошедших в регионе за прошедшую неделю с 16 по 22 марта.По данным ведомства, за этот период в области зарегистрировано 21 ДТП с пострадавшими в них людьми, в которых погибли 4 человек и 32 получили ранения различной степени тяжести, среди них – 3 ребенка. Всего случилось 298 аварий с материальным ущербом.89 остановленных водителей отказались проходить медобследование, либо были пьяными за рулём.