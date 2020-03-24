24.03.2020

2020-03-24 19:35:04

На владимирском «Автоприборе» налажено уникальное производство аморфной ленты

Новые технологии и новое производство. Какие линии открылись на Научно-производственном комплексе «Автоприбор»? И что в планах?

Перед каждым запуском обязательно - тонкая настройка. "Дама с характером", так говорят в НПК "Автоприбор" про эту уникальную и разработанную здесь же машину для литья аморфной ленты. После долгих приготовлений начинается самое интересное. Раскалённый металл поступает на охлаждённый диск и тут же превращается в тонкую ленту. Скорость охлаждения достигает одного миллиона градусов в секунду. Оборудование НПК «Автоприбор» позволяет изготавливать ленту толщиной в 15 микрон. Чем тоньше лента, тем шире спектр применения ее в электротехнике. С одной такой разливки выходит до 80 килограммов продукта, который собирается для дальнейшей обработки.

Александр Шереметьев, старший мастер литейно-плавильного участка по производству аморфной ленты: «Вначале ленту разрезаем под необходимую ширину. После она проходит проверку на наличие дефектов и замеряется ее фактическое сопротивление. Лента, которая прошла проверку, поступает на дальнейшую переработку на участок теплых полов или производство магнитопроводов».

В день Ангелина Немтинова, работник участка по выявлению брака, наматывает около десяти километров ленты. Работа ответственная, и очень важная, признаётся девушка. Именно от этого этапа зависит, сколько в итоге получится готового продукта. Высокоточные приборы определяют даже самые маленькие дефекты, оставляя только идеальную продукцию.

Ангелина Немтелёва, перемотчик в бригаде производства аморфной ленты: «Наша проверочная машина позволяет выявлять наличие в ленте самых разных дефектов. Вот эти две высокоскоростных камеры, которые работают в режиме реального времени, и позволяют следить за качеством ленты. Также с помощью этого оборудования можно контролировать фактическое электрическое сопротивление».

Как показали испытания продукции НПК "Автоприбор" - применение таких аморфных сплавов, к примеру, в сердечниках, позволяет значительно снизить потери холостого хода и в разы повысить КПД электрооборудования.

Михаил Голянов, заместитель технического директора НПК "Автоприбор": «Сфера применения у нас - это как нагревательные приборы, так и магнитопроводы трансформаторов, электродвигателей. Уникальность нашего оборудования в том, что мы можем перерабатывать различные сплавы и производить ленту различных характеристик».

Достаточно долгое время продукция на основе аморфных сплавов не производилась из-за сложности технологического процесса. Но сейчас на НПК «Автоприбор» налажено её промышленное производство. На заводской площадке сформирован полный комплект уникального оборудования для выпуска и переработки аморфной ленты. Кроме того, в настоящее время на предприятии ведутся разработки целой линейки инновационной продукции на ее основе. Уже освоено новое применение аморфных сплавов для производства нагревательного оборудования, трансформаторов, дросселей. И это только начало.

Дмитрий Горкин, Андрей Синягин

«Вести-Владимир»