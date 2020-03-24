Стресс, одиночество, недосыпание и курение могут повысить вероятность заражения коронавирусной инфекцией, полагают специалисты.

Стресс, одиночество и недосыпание могут ослабить иммунную систему человека и сделать его более восприимчивым к инфекционному заболеванию COVID-19. Таково экспертное мнение Кристофера Фагундеса (Christopher Fagundes) из Университета Райса, который изучает связь между психическим здоровьем и иммунитетом.По словам учёного, множество работ указывает на то, что стресс, одиночество и нехватка сна делают человека более восприимчивым к респираторным вирусным заболеваниям.Так, было установлено, что здоровые, не имеющие иммунодефицита пациенты, которые реже контактируют с окружающими, значительно чаще болеют простудой и у них наблюдаются более серьёзные симптомы, чем у более социализированных людей.Фагундес считает, это можно объяснить тем, что положительные эмоции противодействуют стрессовым факторам и способствуют формированию более мощного иммунного ответа.Ещё одним важным фактором, влияющим на иммунитет, является недостаток сна и снижение его качества.Установлено, что риск заражения вирусной инфекцией повышен у пациентов, которые спят менее 7-9 часов в сутки. Кроме того, когда человек спит, меняется работа его иммунной системы, и борьба с инфекционным заболеванием становится более эффективной.У некоторых людей вероятность проблем со сном может быть связана с графиком работы, злоупотреблением алкоголем и другими факторами. Однако во многих случаях огромное влияние на количество и качество сна человека оказывает психологический стресс, подчёркивает учёный."Важно отметить: когда мы говорим о стрессе, мы имеем в виду хронический стресс, имеющий место в течение нескольких недель, а не один или несколько напряжённых дней", — уточнил Кристофер Фагундес.Более того, установлено, что даже в отсутствие недосыпания хронический стресс негативно отражается на работе иммунной системы, повышая риск возникновения вирусных и других заболеваний.Исследователь считает, что все эти выводы стоит учитывать в нынешней пандемической ситуации.Фагундес, конечно, не призывает людей нарушать рекомендации экспертов относительно карантина и самоизоляции. Однако, по его мнению, чтобы смягчить негативное воздействие на здоровье одиночества и стресса, людям важно оставаться на связи с родными и друзьями.К слову, насчёт общения без личного контакта учёный даёт полезный совет: "Чтобы уменьшить чувство изоляции, возможно, лучше проводить видеозвонки, чем просто общаться по телефону. Похоже, "визуальное присутствие" людей лучше защищает от одиночества".Кроме того, для снижения стресса важно соблюдать режим. Это тоже своего рода психологическая уловка: когда человек систематизирует свои действия, ему проще сосредоточиться на целях и планах, а для размышлений о негативных событиях остаётся меньше времени. Также соблюдение режима снижает вероятность нарушений сна.Кстати, в своём графике можно выделить определённое количество времени, скажем, 15 минут в день, "на поволноваться". Когда эта "задача" будет выполнена, человек с меньшей вероятностью будет испытывать беспокойство в течение остального дня, заключает Фагундес.Тем временем исследователи из Великобритании назвали ещё один фактор, увеличивающий вероятность заражения коронавирусной инфекцией и её передачи. Это курение.Как пояснили специалисты в издании British Medical Journal, курящие люди часто касаются лица руками, что повышает вероятность попадания вируса в организм.Кроме того, вдыхание табачного дыма может увеличить скорость передачи вирусных инфекций и усугубить симптомы.Исследователи напоминают, что в 2009 году такие эффекты были выявлены при изучении респираторно-синцитиального вируса человека (другой патоген, вызывающий инфекции дыхательных путей).Пока нет научных доказательств, что курильщики подвержены более высокому риску заражения новым коронавирусом. Однако предположение медиков небезосновательно.По статистике, в странах с наиболее неблагоприятной ситуацией (например, в Китае, Южной Корее и Италии) доля курящих людей довольно высока — от 19% до 27% населения.Согласно недавнему отчёту, из 1099 пациентов, заразившихся COVID-19, 12,4% курильщиков были помещены в отделение интенсивной терапии, нуждались в искусственной вентиляции лёгких либо скончались. Среди некурящих людей доля таких пациентов составила 4,7%.Также отмечается, что в Китае курят около 48% мужчин и лишь 3% женщин. По сообщениям ВОЗ, уровень смертности среди мужчин в Ухане составил 4,7%, а среди женщин — 2,8%. Вполне вероятно, что эти гендерные различия могут быть отчасти связаны с курением.В свете этих данных специалисты настоятельно рекомендуют органам здравоохранения давать соответствующие рекомендации в сообщениях, направленных на сдерживание распространения нового коронавируса.Медики также напоминают, что курение связано со многими другими рисками для здоровья.Ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о других важных исследованиях. Одно из них опровергает слухи о лабораторном происхождении нового коронавируса, а другое даёт надежду на максимально быструю разработку вакцин и лекарств от COVID-19.