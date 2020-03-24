В Екатеринбурге продолжается шахматный турнир претендентов. В шестом туре лидер соревнований Ян Непомнящий встречался с представителем Китая Дин Лижэнем. Россиянин добился победы белыми фигурами, продолжив лидировать на турнире.

В Екатеринбурге продолжается шахматный турнир претендентов. В шестом туре лидер соревнований Ян Непомнящий встречался с представителем Китая Дин Лижэнем. Россиянин добился победы белыми фигурами, продолжив лидировать на турнире.Таким образом, в активе российского гроссмейстера стало 4,5 очка. Следом за ним расположился француз Максим Вашье-Лаграв, набравший 3 балла. Однако в настоящий момент он еще не завершил партию шестого тура с Ван Хао из Китая.Кроме того, продолжаются игры между россиянином Александром Грищуком и американцем Фабиано Каруной, а также Кириллом Алексеенко из России и голландцем Анишем Гири.