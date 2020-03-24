Самолет компании Air Serbia вывез из Сербии 118 россиян, которые испытали трудности с возвращением на родину на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщило российское посольство в Белграде. Также самолеты вылетели за россиянами на Тенерифе, в Каир и Касабланку.

Самолет компании Air Serbia вывез из Сербии 118 россиян, которые испытали трудности с возвращением на родину на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщило российское посольство в Белграде."Ранее при поддержке посольства было вывезено еще 119 человек", – уточнили в диппредставительстве.В посольстве сообщили, что на территории Сербии остаются более сотни граждан России (те, кто обратился за помощью к дипломатам).Аэробус А320 авиакомпании Air Serbia вылетел из Белграда в Москву в 13:09 мск. Расчетное время прибытия — 15:45 мск— Минтранс России (@MintransRF) March 23, 2020Тем временем самолет компании S7 вылетел на Тенерифе (Канарские острова, Испания), чтобы вывезти наших соотечественников оттуда. Как сообщило российское Министерство транспорта в Twitter, на вылет в Москву забронировано 177 мест.Также 23 марта за россиянами, находящимися в Каире, вылетел рейс "Аэрофлота", на нем должны вернуться 160 человек. Кроме того, в Касабланке приземлился борт Azur Air, который вывезет россиян из Марокко.Как ранее 23 марта сообщило ТАСС, в Испании из-за коронавируса скончались 460 человек, число заболевших в стране с начала распространения вируса превысило 33 тысячи человек. В Сербии, по данным местного минздрава, зафиксированы 222 случаев заражения.Между тем, посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов призвал россиян по возможности возвращаться на родину. В интервью РИА Новости он допустил возможность эвакуации соотечественников из Турции. Он пояснил, что с 23 марта РФ ограничивает авиасообщение с Турцией, сохраняются только регулярные рейсы в Стамбул и чартеры для вывоза россиян."Прошу наших граждан проявить гражданскую ответственность и здравый смысл и незамедлительно использовать любую возможность для возвращения на родину, не дожидаясь дальнейшего обострения ситуации, в том числе транспортной", – сказал Ерхов. Он добавил, что прилетающие из Турции россияне пока не обязаны по возвращении отправляться на карантин.В связи с пандемией COVID-19 многие страны приняли соответствующие меры: ввели режим чрезвычайной ситуации, отменили авиарейсы, закрыли границы. Из-за этого тысячи россиян не смогли вылететь домой из-за границы. По данным МИД России, озвученным 20 марта, в затруднительной ситуации оказались 9 тысяч человек.