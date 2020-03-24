Главный врач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича, ведущий программы О самом главном на телеканале Россия 1 Александр Мясников прокомментировал текущую ситуацию в мире в связи с распространением коронавируса COVID-19. Доктор рассказал, как прервать цепочку заражений и выявить пациента с опасным заболеванием.

Главный врач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича, ведущий программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" Александр Мясников прокомментировал текущую ситуацию в мире в связи с распространением коронавируса COVID-19. Доктор рассказал, как прервать цепочку заражений и выявить пациента с опасным заболеванием.Александр Мясников отметил, что многие страны Европы совершили определенные ошибки — они шли от лечения, а не от предупреждения вируса. По словам врача, в России на COVID-19 среагировали быстро — мы одни из первых прервали воздушное сообщение с Китаем, больных с недомоганием госпитализируют, а не заставляют отсиживаться дома.Мясников считает, что в современном мире болезнь переносится самолетами. Пока они будут летать, коронавирус сможет распространяться.Врач отметил, что в борьбе с новой угрозой главное не только вовремя выявить пациента, но и прервать цепочку. По мнению Мясникова, в России это делается лучше, чем в европейских странах.Тем, кто боится заразиться, но испытывает потребность выходить из дома, например, в магазины, врач дал несколько советов. В первую очередь, считает Мясников, людям нужно "включить мозг" и понять, что если на 140 миллионов человек зафиксировано всего 300 заболевших, большая часть которых лежат в больницах, индивидуальный шанс подхватить коронавирус — крайне низок.Безусловно, по словам врача, самый оптимальный вариант для тех, кто боится, это не выходить из дома, а если и делать это, то на маленький промежуток времени. Кроме того, стоит минимизировать контакты с окружающими и, более того, с домашними животными.Ранее Александр Мясников рассказал о пользе и вреде определенных продуктов, а также назвал оптимальное количество калорий в сутки для человека.