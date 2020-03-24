24.03.2020

2020-03-24 17:55:04

Общественная палата Владимирской области пятого созыва сформирована. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Только что завершился процесс формирования Общественной Палаты Владимирской области пятого состава. Ее представители - 28 человек - ранее выдвинутые решением губернатора и Законодательного Собрания определили оставшуюся треть из числа кандидатов, рекомендованных общественными организациями региона.

В состав Общественной палаты вошли:

Иван Аксёнов, президент ТПП Владимирской области

Павел Алтухов, помощник депутата ЗС

Григорий Белов, редактор отдела газеты «Владимирские Ведомости»

Андрей Веденеев, редактор вязниковской газеты «Районка 21 век»

Лариса Горячева, главврач Владимирского дома ребёнка

Юлия Гущина, главный редактор газеты «Владимирские Ведомости»

Кирилл Ковалев, педагог ДТЮ

Ирина Епсилова, индивидуальный предприниматель

Илья Львов, директор строительной компании

Светлана Мангушева, заведующая Центром развития ребёнка, детский сад №108

Михаил Осокин, председатель ВОИ

Татьяна Старикова, заместитель директора владимирского филиала РАНХиГС

Светлана Чекунова, домохозяйка

Татьяна Яконюк, директор медицинской компании.

Теперь общественникам предстоит выбрать нового председателя. Напомним, что региональную Общественную палату с 2011 года возглавляла Наталья Юдина. В июле прошлого года Наталья Владимировна была назначена заместителем первого проректора Финансового университета при Правительстве России. И она переехала в в Москву.

Первое заседание Палаты в новом составе открыл старейший член ОП, протоиерей Георгий Горбачук. В нем участвуют 38 членов Общественной палаты и почетные гости - председатель Заксобрания Владимир Киселев и его заместитель Роман Кавинов.

В свое приветственном слове Владимир Киселев отметил, что Палата обновилась почти наполовину. Предыдущий созыв работал активно и сделал очень многое. Председатель ЗС пожелал успехов и новому составу.

Надо сказать, что нынешнее заседание ОП проходит не в открытом режиме. Нет гостей и прессы по причинам ограничений связанных с короновирусом.

Голосуется повестка. Повестка принята единогласно.

Первый вопрос - об избрании председателя Общественной палаты.

Его избирают из числа членов Общественной палаты открытым голосованием. Предложили Анатолия Аннина и Юрия Чайковского.

Выступают кандидаты. Первым - Анатолий Геннадьевич Аннин, профессор кафедры государственного и муниципального управления РАНХиГС.



Он познакомил членов Общественной платы со своим видением работы Общественной палаты, продолжить сотруд6ичество с муниципальными палатами. В приоритете: работа с органами власти - национальные проекты, мониторинг законопроектов, сотрудничество с НКО.

На трибуне – Юрий Викентьевич Чайковский, бессменный руководитель общественной организации «Союз Чернобыль».

Он убежден, что необходимо более полное обеспечение деятельности ОП, создание аппарата Общественной палаты и нужно найти новое помещение для нее.

Голосование: за Аннина - единогласно при одном воздержавшемся. За 37.

Второй вопрос повестки дня: избрание заместителей председателя ОП.

Предложили Бородина Сергея Геннадьевич на заместителя. За - единогласно.

Секретарем выбрали Татьяну Сдобникову.

В составе Общественной палаты будут работать следующие постоянные комиссии.

Члены ОП предложили добавить комиссию по спорту и ещё одну по строительству и инфраструктуре.

В итоге, принято решение расшибить название третьей комиссии.

Также расширили число комиссий - добавили комиссию по физической культуре и спорту.