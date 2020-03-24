Этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 в азербайджанском Баку из-за распространения коронавируса COVID-19 перенесен на неопределенный срок, об этом сообщает пресс-служба королевских гонок.

Этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" в азербайджанском Баку из-за распространения коронавируса COVID-19 перенесен на неопределенный срок, об этом сообщает пресс-служба "королевских гонок".Гран-при Азербайджана, который в нынешнем сезоне должен был пройти лишь четвертый раз в истории, был запланирован на 5-7 июня. Новая дата проведения гонки не называется.Organisers of the Azerbaijan Grand Prix have taken the decision to postpone the 2020 race due to the global spread of Coronavirus pic.twitter.com/o5cKQb2obY— Formula 1 (@F1) March 23, 2020Ранее из-за распространения COVID-19 на неопределенный срок был перенесен Гран-при Китая. Затем не состоялась первая гонка сезона – Гран-при Австралии. После чего организаторы соревнования объявили об отмене этапов в Бахрейне, Вьетнаме и Монако, а также о переносе гонок в Испании и Нидерландах.Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день вирус распространился на 192 страны и территории. Заболевших при этом уже порядка 349 тысяч человек, из которых 15 тысяч скончались.