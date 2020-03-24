Олимпийский комитет России сделал официальное заявление по поводу возможной отмены или переноса Олимпиады-2020 в Токио из-за угрозы распространения коронавируса. По мнению ОКР, в сложившейся ситуации нельзя оказывать давление на организаторов соревнований, требуя от них поспешных решений.

Олимпийский комитет России сделал официальное заявление по поводу возможной отмены или переноса Олимпиады-2020 в Токио из-за угрозы распространения коронавируса. По мнению ОКР, в сложившейся ситуации нельзя оказывать давление на организаторов соревнований, требуя от них поспешных решений.ОКР не сомневается во взвешенном решении, которое примут Международный олимпийский комитет и организаторы летней Олимпиады. "Считаем неприемлемым оказывать какое-либо давление на ответственные за проведение Олимпийских игр организации и побуждать их к принятию поспешных решений", – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации."Призываем всех участников спортивного сообщества сохранять олимпийское спокойствие".Ранее многие национальные спортивные федерации потребовали от организаторов турнира как можно быстрее принять решение о переносе Олимпиады. Более того, Канада и Австралия уже отказались от участия в Играх-2020, если они будут проведены в срок.Напомним, что Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.