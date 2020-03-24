Из-за коронавируса и отмены первой части сезона 2020 года, устроители гонок Формулы-1 решили хоть как-то подсластить болельщикам горькую пилюлю и организовали он-лайн первый в истории Королевских гонок виртуальный этап, который стал заменой реальной гонке в Бахрейне, которая должна была пройти в минувшие выходные.

Из-за коронавируса и отмены первой части сезона 2020 года, устроители гонок "Формулы-1" решили хоть как-то подсластить болельщикам горькую пилюлю и организовали он-лайн первый в истории "Королевских гонок" виртуальный этап, который стал заменой реальной гонке в Бахрейне, которая должна была пройти в минувшие выходные.Организаторы новой виртуальной серии F1 Esports Virtual Grands Prix "выставили" на Гран-при Бахрейна гоночный пелотон из 20 машин, сам заезд ограничили 14 кругами, а "полем боя" для них стала игра Codemasters F1 2019.Вот только полноценной заменой реальной гонки ее виртуальный аналог стать, естественно, не смог - хотя бы даже на уровне пилотов. Потому что действующих, бывших или запасных гонщиков из реальной первой "Формулы" в "цифровой" гонке было всего несколько человек. Остальные - геймеры, YouTube-блогеры, спортивные комментаторы или другие спортсмены, что явно не прибавило гонке пристижа. Большинство же реальных команд этот виртуальный суррогат проигнорировали и своих действующих гонщиков не выставили.В итоге за виртуальную Alfa Romeo выступал бывший "формулист" Джонни Херберт, за "Мерседес" поехал резервный пилот команды Эстебан Гутьеррес, российский гонщик академии Ferrari Роберт Шварцман выступал на одноименном виртуальном болиде. Кстати, для Шварцмана гонка сложилась из серии "и смех, и грех". Российский пилот боролся в виртуальной гонке за шестое место, но в какой-то момент у него банально сломался игровой руль и гонщик просто не смог переключать передачи. В итоге - обидный сход на 12-м круге, пишет Сhampionat.com.Не обошлось и без откровенно комичных случаев. Так, действующий пилот McLaren Ладно Норрис, финишировавший пятым, отметился тем, что его игра "вылетела" в начале гонки и половину дистанции за него ехал игровой бот и только ближе к финишу гонщику удалось взять управление на себя. При этом Норрис вел прямую трансляцию своей игры и попутно звонил действующему пилоту "Ред Булла" Максу Ферстаппену, спрашивая совета по стратегии гонки. Тот советовал в первом повороте не тормозить, всех выбить, а потом в гордом одиночестве ехать в обратную сторону.Победу же в виртуальной гонке держал пилот академии "Рено" Чжоу Гуаньюй. Второе место занял Стоффель Вандорн на "Мерседесе", третье досталось Филиппу Энгу на "Ред Булле".Пока не отменен карантин, виртуальные гонки продолжать заменять реальные. Следующая пройдет с 3 по 5 апреля на "трассе" в австралийском Мельбурне.Сегодня также стало известно, что этап Формулы-1 в Азербайджане официально перенесен на неопределенный срок.