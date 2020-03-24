В Мадриде от коронавируса COVID-19 скончалась 89-летняя итальянская актриса неореализма Лючия Бозе. В 1947 году на конкурсе красоты она стала Мисс Италия. После этого началась ее кинокарьера. В 1950 году она сыграла в фильме Де Сантиса Нет мира под оливами.

В Мадриде от коронавируса COVID-19 скончалась 89-летняя итальянская актриса неореализма Лючия Бозе. В 1947 году на конкурсе красоты она стала "Мисс Италия". После этого началась ее кинокарьера. В 1950 году она сыграла в фильме Де Сантиса "Нет мира под оливами".Лючия Бозе снималась у Микеланджело Антониони в "Хронике одной любви". А в 1953 году Антониони вновь пригласил актрису на съемки фильма "Дама без камелий", напоминает ТАСС. Итальянская актриса в 1956 году вышла замуж за испанского матадора Луиса Мигеля Домингина, а через четыре года, после рождения третьего ребенка, временно ушла из кино, сыграв роль у Жака Кокто в "Завещании Орфея".В 1968 году Лючия Бозе вернулась в кинематограф. И триумфально – ролями в фильмах Федерико Феллини "Сатирикон" и картине братьев Тавиани "Под знаком Скорпиона". Затем она регулярно играла эпизодические роли в кино у Жанны Моро, Педро Альмодоваро, Франческо Рози, Лилианы Кавани, Аугустино Вильяронги.В 2000 году Лючия Бозе осуществила мечту своей юности: она открыла первый в мире Музей ангелов. В его экспозиции было более восьми десятков скульптур и картин с изображением ангелов современных скульпторов и художников.Лючия Бозе стала счастливой мамой – ее сын Мигель Бозе стал певцом, актером и кинорежиссером, актрисами стали обе дочери – Паола и Лючия-младшая.Родная для актрисы Италия и ставшая родной Испания сейчас лидируют в Европе по количеству заражений коронавирусом. 11 марта Всемирная организация признала вспышку коронавируса пандемией. В Италии 23 марта 2020 года коронавирус подхватили 59 тысяч 138 человек, 7 тысяч 24 пациента излечились, но для 5 тысяч 476 человек заболевание оказалось фатальным.В Испании первые случаи заражения были зафиксированы, как и в России, 31 января. Правительство Испанского королевства с 14 марта на 15 дней ввело режим повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса, который ограничивает передвижение людей по стране. Сейчас коронавирус диагностирован у 33 тысяч 89 человек, из них 3 тысячи 355 выздоровели. Умерли 2 тысячи 182 человека, включая итальянскую кинозвезду неореализма Лючию Бозе. В России пока 438 инфицированных. Два десятка пациентов от инфекции уже избавились.