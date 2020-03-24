Королевская федерация футбола из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 объявила о переносе всех матчей испанских лиг на неопределенный срок.

Королевская федерация футбола из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 объявила о переносе всех матчей испанских лиг на неопределенный срок.Соревнования не будут проводиться на территории страны до дальнейшего уведомления властей по улучшению ситуации с коронавирусом. Как сообщает ТАСС, изначально чемпионат Испании был приостановлен 12 марта сроком на две недели.Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день вирус распространился на 192 страны и территории. Заболевших при этом уже порядка 349 тысяч человек, из которых 15 тысяч скончались.