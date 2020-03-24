Под Новосибирском в в Черепановском районе запускают новый завод по производству гречневой крупы. С 24 марта 50 тонн крупы в сутки будет выпускать Безменовский элеваторный комплекс.

Под Новосибирском в в Черепановском районе запускают новый завод по производству гречневой крупы. С 24 марта 50 тонн крупы в сутки будет выпускать Безменовский элеваторный комплекс.Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко на оперативном совещании с членами правительства области сообщил, что в выходные элеватор получил необходимый объём гречихи. Как информирует ГТРК "Новосибирск", сейчас ведётся доработка сырья, и завтра в Безменове будет запущен завод.Министр подчеркнул, что повышения оптовых цен на продукты от производителей не наблюдается. Зафиксировано даже некоторое снижение стоимости молока и продуктов его переработки, а также ряда овощей. Евгений Лещенко заверил — на складах оптимальные запасы зерна, более двух тысяч тонн мяса. Популярной нынче гречки запасли порядка 200 тонн, столько же макаронных изделий, а риса и того больше — 300 тонн.