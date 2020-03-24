В Подмосковье школьники могут продолжить учебу летом из-за нынешних вынужденных каникул. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Оставлять такие пробелы серьезные мы тоже не можем, — пояснил он.

В Подмосковье школьники могут продолжить учебу летом из-за нынешних вынужденных каникул. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Он сказал, что такое "теоретически это возможно". "Никто не собирается перегружать детей, с одной стороны, но, с другой стороны, оставлять такие пробелы серьезные мы тоже не можем", — пояснил Воробьев.С 13 марта в Подмосковье действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Запрещены массовые публичные и спортивные мероприятия, школы ушли на каникулы до 12 апреля, закрыты спортивные секции и школы, в детских садах введено свободное посещение. Сотрудников рекомендовано перевести на дистанционную работу.