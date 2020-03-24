В ночное время со строительной площадки, расположенной в 1-м Магистральном проезде, неизвестные похитили металлическую опалубку и арматуру...

Оперативники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Хорошевскому району задержали подозреваемого в краже имущества на сумму свыше 1 миллиона рублей.В территориальный отдел полиции поступило заявление от представителя строительной организации. По его словам, в ночное время со строительной площадки, расположенной в 1-м Магистральном проезде, неизвестные похитили металлическую опалубку и арматуру на сумму свыше одного миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на территории объекта, где и была совершена кража. Им оказался 29-летний сотрудник организации. Похищенное на момент задержания злоумышленник успел сбыть.Следствием ОМВД России по Хорошевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29