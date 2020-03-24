В ходе досмотра автомобиля, на котором передвигались подозреваемые, оперативники обнаружили и изъяли почти 300 граммов метадона.

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области совместно с бойцами ОСН «Гром» и сотрудниками ОНК ОМВД России по Вязниковскому району в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое лиц цыганской народности, подозреваемых в сбыте наркотических средств на территории Московской и Владимирской областей. Задержанными оказались жители Псковской области в возрасте от 31 до 41 года.В ходе досмотра автомобиля, на котором передвигались подозреваемые, обнаружено и изъято кристаллообразное вещество белого цвета. Проведенным химическим исследованием установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством «метадон» общей массой 297,81 грамма.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).В настоящее время двое фигурантов арестованы.Устанавливаются каналы приобретения запрещенных веществ, указанные лица проверяются на причастность к ранее совершенным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.